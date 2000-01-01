Доставка фермерских продуктов по Москве и области.
Доставим на дом свежие экологически чистые
продукты напрямую
с фермы за 1 день
Используем натуральные корма
без стероидов и химии
Доставляем Вам на дом только
свежее охлаждённое мясо
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Бесплатная доставка по Москве при заказе от 2000 рублей. До 40 км от МКАД от 3000 рублей. Нет минимальной суммы заказа.
Оформите заказ на сумму более 5000 рублей и получите подарок на выбор: домашний творог 200 гр, кофе или чай. При заказе от 7000 рублей, вы получаете в подарок вино.
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Натуральная и вкусная продукция для Вас и Вашей семьи!
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Получите подарок на выбор при заказе от 5000 рублей. (домашний творог 200 гр / чай / кофе). При заказе от 7000 рублей, вы получите в подарок вино.
Закажите вкусное натуральное мясо удобным вам способом
позвоните +7 (495) 127 71 49 и менеджер поможет вам оформить заказ
напишите список нужных продуктов в
оставьте заявку в форме ниже и мы вам перезвоним
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К вам домой прямо с фермы
за несколько часов
Мы доставляем свежее охлаждённое мясо по Москве и Московской области на следующий день после заказа, ежедневно c 8.00 до 22.00. Пожалуйста, сделайте заказ до 19:00, чтобы мы успели подготовить его для Вас и доставить на следующий день. В связи с повышенным спросом сроки доставки могут быть скорректированы
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ПРАВИЛА ДОСТАВКИ И ОПЛАТЫ
Мы доставляем свежее охлаждённое мясо по Москве и Московской области на следующий день после заказа, ежедневно c 8.00 до 22.00. Пожалуйста, сделайте заказ до 19:00, чтобы мы успели подготовить его для Вас и доставить на следующий день. В связи с повышенным спросом сроки доставки могут быть скорректированы.

Интервалы доставки: в течение дня.

Вы можете воспользоваться услугой "Экспресс-доставка в день заказа". За дополнительную плату заказ будет доставлен вам в течение 3-х часов. Экспресс-доставка возможна, если заказ сделан в интервале с 7:00 до 18:00. Такой заказ может быть оплачен только банковской картой онлайн после его комплектации.



СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

Минимальная сумма заказа отсутствует.

При заказе от 5000 руб. вы получаете подарок на выбор. Выберите свой на странице оформления заказа.

Доставка по Москве — 300 руб.
Экспресс-доставка в день заказа — 899 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

Доставка по МО до 50 км — 350 руб.
Экспресс-доставка в день заказа — 1949 руб.
Бесплатно при заказе от 3000 руб.

Доставка за пределы МКАД от 50 до 100 км — обсуждается индивидуально

Если Вам необходима индивидуальная доставка к точному времени или за пределы нашей зоны обслуживания, пожалуйста, обсудите эту возможность с нашими менеджерами. Мы с удовольствием постараемся организовать все так, как Вы пожелаете.

Ответы на часто-задаваемые вопросы
Мясо не испортится за время доставки от фермы до моего дома?
Мясо будет свежайшим!
Мы всегда доставляем мясо в машине, оснащённой холодильным оборудованием. Во время доставки поддерживается постоянная температура охлаждения мяса +1 °С.
Где находятся ваши фермы?
Мы доставляем мясо напрямую с ферм Калмыкии, Томбовской, Ростовской и Московской области.

1. Баранина из Калмыкии. Вся выращена на естественных пастбищах без химии и гормонов роста. Не пахнет, как баранина из магазина.
2. Говядина Ростовская. Абсолютно натуральная. Пахнет свежим огурцом.
3. Свинина домашняя из Тамбовской области и из под Волоколамска. Не из свинокомплексов. Поэтому жирновата. Пахнет молоком.
Как быстро Вы привозите мясо?
Мы доставляем свежее охлаждённое мясо по Москве и Московской области на следующий день после заказа, ежедневно c 8 до 22.00.

Пожалуйста, сделайте заказ до 19:00, чтобы мы успели подготовить его для Вас и доставить на следующий день. В связи с повышенным спросом сроки доставки могут
быть скорректированы. Интервалы доставки: в течение дня.

Вы можете воспользоваться услугой "Экспресс-доставка в день заказа". За дополнительную плату заказ будет доставлен вам в течение 3-х часов. Экспресс-доставка возможна, если заказ сделан в интервале с 7:00 до 18:00. Такой заказ может быть оплачен только банковской картой онлайн после
его комплектации.
Вы гарантируете безопасность мяса?
Никаких вредных добавок, ни при выращивании животных, ни при выращивании корма, ни при разделке и упаковке мяса, — только натуральный природный продукт.
Безопасность мяса подтверждена исследованиями. Проводится обязательный контроль со стороны государства и регулярные лабораторные исследования мяса. Каждая партия сопровождается ветеринарным свидетельством.
В какой упаковке вы привозите мясо?
Мясо упаковывается в специальные пищевые контейнеры, птица укладывается на специальную пищевую подложку, затем упаковывается пищевой пленкой.
Вы продаёте свежее или замороженное мясо?
Мы производим и доставляем Вам на дом свежее охлаждённое мясо.
После разделки мясо нигде дополнительно не хранится, а сразу упаковывается и отправляется к Вам домой в машине, оснащённой холодильным оборудованием.
Никаких заморозок-разморозок, ни на ферме, ни при доставке: только свежее мясо.
Какие есть способы оплаты?
Наличными курьеру, картой курьеру(курьер приезжает к вам с терминалом)
Сколько стоит доставка?
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

Минимальная сумма заказа отсутствует.

При заказе от 5000 руб. вы получаете подарок на выбор. Выберите свой на странице оформления заказа.

Доставка по Москве — 300 руб.
Экспресс-доставка в день заказа — 899 руб.
Бесплатно при заказе от 2000 руб.

Доставка по МО до 50 км — 350 руб.
Экспресс-доставка в день заказа — 1949 руб.
Бесплатно при заказе от 3000 руб.

Доставка за пределы МКАД от 50 до 100 км — обсуждается индивидуально

Если Вам необходима индивидуальная доставка к точному времени или за пределы нашей зоны обслуживания, пожалуйста, обсудите эту возможность с нашими менеджерами. Мы с удовольствием постараемся организовать все так, как Вы пожелаете.
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Доставка фермерского
мяса по Москве и области.
+7 (495) 127 71 49
ИП КАРАСЕВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН 502212235682
ОГРНИП 320774600187592
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