Мы доставляем свежее охлаждённое мясо по Москве и Московской области на следующий день после заказа, ежедневно c 8 до 22.00.



Пожалуйста, сделайте заказ до 19:00, чтобы мы успели подготовить его для Вас и доставить на следующий день. В связи с повышенным спросом сроки доставки могут

быть скорректированы. Интервалы доставки: в течение дня.



Вы можете воспользоваться услугой "Экспресс-доставка в день заказа". За дополнительную плату заказ будет доставлен вам в течение 3-х часов. Экспресс-доставка возможна, если заказ сделан в интервале с 7:00 до 18:00. Такой заказ может быть оплачен только банковской картой онлайн после

его комплектации.

